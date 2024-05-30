مؤسسة مياه البقاع أعلنت عن إطلاق حملة التعيير في علي النهري

أعلنت مؤسسة مياه البقاع، عن "مباشرتها بحملة تعيير في منطقة علي النهري، وذلك بهدف تأمين المياه الى جميع مشتركيها بصورة عادلة، منتظمة ودورية".

ودعت المؤسسة، المواطنين المخالفين، الى "تسوية أوضاعهم بصورة عاجلة والمبادرة الى الإشتراك بطريقة رسميّة لأن ورش عملها ستعمد الى إزالة جميع المخالفات، إضافةً الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".

وذكرت أن "هذه الحملة ستمتد تباعاً على كافّة المناطق في النطاق الإستثماري لمؤسسة مياه البقاع. شاكرين تفهمكم وتعاونكم في سبيل إيصال المياه الى الجميع بصورة متساوية".