رئيس بلدية قوسايا: لا صحة للأخبار المتداولة عن حصول غارة على جرود البلدة

أوضح رئيس بلدية قوسايا في البقاع الأوسط- قضاء زحلة ميلاد الكعدي، في بيان، أنّه "لا صحة للأخبار المتداولة عن حصول غارة على جرود البلدة".

وأكّد أن "الدخان الذي تصاعد تزامنا مع خرق لجدار الصوت سببه حريق في المنطقة، وقد ظنّ سكان البلدات المجاورة انها غارة، حيث حضرت عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني الى المكان وعملت على اخماد الحريق"، وقد توجه كعدي بالشكر الخاص لعناصر الجيش والدفاع المدني على تقديم المساعدة في اخماد الحريق.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الطيران الحربي خرق جدار الصوات فوق البقاع مما سبب دويّ 4 انفجارات متتالية سمع صوتها في كامل أجواء البقاع الأوسط".