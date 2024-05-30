عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المتعلقة بتلزيم المشروع المتكامل لرخص السير واصدار رخص السوق للمركبات الالية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب الاعضاء . وأعلنت اللجنة، في بيان بعد الإجتماع، أن "الجلسة خصصت لاستعراض ما قامت به اللجنة في المرحلة السابقة وما توصلت اليه من معطيات، وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة، ودعوة كل المعنيين للاستماع اليهم قبل رفع اللجنة تقريرها الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه للبت به".

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة للجنة تقصي الحقائق حول تلزيم مشروع رخص السير واصدار رخص السوق للمركبات الالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.