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إصابة 13 طفلاً خلال رحلة مدرسية في سويسرا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  تم نقل نحو 13 طفلا للمستشفى في شمال سويسرا بعد إصابتهم برد فعل تحسسي خلال رحلة مدرسية. وقالت الشرطة السويسرية مساء أمس الأربعاء إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 عاما، أصيبوا  بتهيج في الجلد والعين بالإضافة إلى صعوبات في التنفس. وتم نقل ثلاثة من الأطفال إلى المستشفى على متن مروحية طوارئ. وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يكون سبب الحادث، الذي وقع بالقرب من قرية رونينبرج جنوب شرق بازل، يرقات اليرسوع. وتحتوى اليرقات على شعيرات سامة يمكن أن تنتقل بسهولة عبر الهواء وتنتشر مع الرياح. ومن المعروف أن الشعيرات تسبب التهيج وصعوبات في التنفس في حال تم استنشاقها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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