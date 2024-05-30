عاجل.. الحكومة السلوفينية تعترف بدولة فلسطين وترفع العلم على مقرها

ياسر رشاد - القاهرة - الحكومة السلوفينية تقرر الاعتراف بدولة فلسطين وتحيله للبرلمان للتصويت عليه، وترفع علم فلسطين على واجهة مقر الحكومة اليوم.

وقالت وسائل أجنبية، إن وزارة الخارجية السلوفينية أعلنت أن الحكومة قررت الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وكانت الحكومة السلوفينية، تحدثت يوم 28 مايو حول دراستها مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية .

واعترفت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير في الخارج قبل أكثر من 35 عاماً، وهو ما قرّرت ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا والنروج وآيرلندا.

وحسب بيانات السلطة الفلسطينية، وإعلانات أصدرتها أخيراً حكومات في العالم، اعترفت 145 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وقبل انضمام إسبانيا وآيرلندا والنرويج إلى هذه القائمة، اعترفت أربع دول تقع في منطقة الكاريبي بدولة فلسطين؛ وهي جامايكا، وترينيداد وتوباغو، وبربادوس، وجزر الباهاما. لكن هذه القائمة لا تشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.