شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة يبذلها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي في تقديم الدعم والمساعدة للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا في كافة المحافظات، حيث تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

ففي محافظة سوهاج، قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتنظيم قافلة علاجية مجانية في محافظة سوهاج، شملت القافلة زيارة قرية سفلاق مركز ساقلته، وقرى باهوق وقرية البارود مركز المراغة، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية لـ 132 مستفيدًا من الأهالي.

وفى محافظة الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أقامت مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي احتفالية لتوديع 180 من الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية المتوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1445هـ - 2024، وشهدت الاحتفالية تسليم الحجاج شنط سفر وهدايا تذكارية وتوعوية لإدخال البهجة عليهم.

وفى محافظة الجيزة، وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 1200 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الجيزة، يأتي هذا النشاط ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتخفيف من معاناة الأسر الاكثر احتياجا من الظروف المعيشية الصعبة.

وفى أسيوط، نفذ التحالف الوطنى للعمل الأهلى مشروع توصيل مياه الشرب النقية لـ 3000 أسرة في قرى العصارة والمعصرة وبنى مر والواسطى وبصره بمركز الفتح في محافظة أسيوط، يأتي هذا المشروع تجسيدًا لِرُؤى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق التكامل في العمل التنموي.