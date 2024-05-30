شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى الحكومة بإعادة النظر فى منظومة دعم ألبان الاطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزمة من التوصيات الهامة التي وجهها مجلس الشيوخ للحكومة في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2024/2025 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفي مقدمتها إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي، وكذا معاش الطفل.

وفي هذا الصدد، نشير إلي أهم التوصيات التي اقرها مجلس الشيوخ في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان علي النحو الأتي :

- ضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.

- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق

الأطفال في تلك الاسر.

- ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوي الإعاقة، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل إجراءات الحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة