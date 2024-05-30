الحوثي: ليس هناك تراجع بمستوى عملياتنا بل تراجع في حركة الملاحة وحركة السفن الأميركية والبريطانية

أشار قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الى أنني "أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأميركي خدمة للعدو الإسرائيلي"، لافتاً الى أن "استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة".

ورأى الحوثي، أن "السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟"، معتبراً أنه "من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق".

وشدد على أنه "عليكم مخاطبة الأميركي ليقاتل بنفسه باعتباره أكثر قدرة وإمكانات عسكرية بدلا عن توريطكم خدمة للكيان الإسرائيلي، ولا تكونوا أغبياء إلى مستوى أن يجندكم الأميركي لتخسروا كل شيء خدمة للعدو الإسرائيلي".

وأكد أنه "بمقدار ما يزيد العدو الإسرائيلي من جرائمه البشعة، سنسعى للتصعيد في موقفنا ليكون أكثر فاعلية وتأثيرًا"، مشدداً على أنه "ليس هناك تراجع في مستوى عملياتنا، بل تراجع في حركة الملاحة وحركة السفن من الجانب الأميركي والبريطاني وشبه انعدام للحركة الإسرائيلية"..

وأضاف "تأثير عملياتنا على الاقتصاد الإسرائيلي انعكس على الموازنات، وكلما تأثر الوضع الاقتصادي يحدث تراجع في الجوانب المالية، وهناك تأثير لعملياتنا على ارتفاع الأسعار لدى العدو الإسرائيلي طال حتى المواد الغذائية"، كاشفاً أنه "هناك اعتراف أميركي بريطاني بقدرة اليمن على تطوير مراحله التصعيدية طالما استمر العدوان على قطاع غزة".