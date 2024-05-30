ميقاتي طلب من القرم التشدد باتَّخاذ الإجراءات بحق المستفيدين من خدمات الخليوي المتواجدين بلبنان بصورة غير شرعية

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طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، التشدّد في تطبيق القوانين واتَّخاذ الإجراءات اللازمة بحق المُشتركين المستفيدين من خدمات الهواتف الخليوية المتواجدين على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.
ولفت إلى أنّ ذلك يأتي عطفاً على مداولات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28 أيار 2024، واستكمالًا لخطة الحكومة المتعلقة بموضوع النازحين السوريين والتدابير المتخذة من الإدارات والوزارات كل ضمن إختصاصه لتنفيذ هذه الخطة، وحرصاً على حُسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
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