الحاج حسن التقى غلوريا أبو زيد :تحقيق الأمن الغذائي ضمن اولويات استراتيجية وزارة الزراعة

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد التي اطلعته على آخر التحضيرات التي تقوم بها المديرية العامة للتعاونيات لنشاطات عديدة تخص تنشيط العمل التعاوني الزراعي.

وأكد الحاج حسن، على أن "تحقيق الأمن الغذائي بشكل عام يدخل ضمن اولويات استراتيجية وزارة الزراعة وبالتالي هو عمل تكاملي بين كافة المديريات وتحديداً المديرية العامة للتعاونيات".

بدورها، أثنت أبو زيد على "الزيارة الأخيرة للوزير الحاج حسن الى القاهرة والتي عادت بنتائج مميزة على القطاع".