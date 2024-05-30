استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد التي اطلعته على آخر التحضيرات التي تقوم بها المديرية العامة للتعاونيات لنشاطات عديدة تخص تنشيط العمل التعاوني الزراعي.
وأكد الحاج حسن، على أن "تحقيق الأمن الغذائي بشكل عام يدخل ضمن اولويات استراتيجية وزارة الزراعة وبالتالي هو عمل تكاملي بين كافة المديريات وتحديداً المديرية العامة للتعاونيات".
بدورها، أثنت أبو زيد على "الزيارة الأخيرة للوزير الحاج حسن الى القاهرة والتي عادت بنتائج مميزة على القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن التقى غلوريا أبو زيد :تحقيق الأمن الغذائي ضمن اولويات استراتيجية وزارة الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.