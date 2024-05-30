أعلنت مديرة الخزينة في وزارة المالية رنا كرم أنه اعتباراً من صباح غد يمكن لجميع العاملين في القطاع العام قبض رواتبهم من المصارف التجارية بعدما كانت المديرية أنهت يوم امس صرف رواتب الأسلاك العسكرية كافة ومعاشات المتقاعدين.

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: مكن لجميع العاملين في القطاع العام قبض رواتبهم من المصارف اعتباراً من صباح غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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