الخارجية الفرنسية: إسرائيل لم ترد بعد على مقترحاتنا بشأن خفض التوتر مع لبنان

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن إسرائيل لم ترد بعد على مقترحات باريس لخفض التوتر في جنوب لبنان.

واوضح لوموان في إفادة صحفية يومية، "تلقينا ردا إيجابيا نسبيا من اللبنانيين لكنني أعتقد أننا لم نتلق أي رد من إسرائيل حتى الآن".

وتقدمت فرنسا بمقترحات مكتوبة للجانبين تتضمن انسحاب حزب الله مسافة عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل بينما توقف الأخيرة غاراتها على جنوب لبنان.

وزار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبنان وإسرائيل في نيسان الماضي في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا. كما زار وزير الخارجية الإسرائيلي باريس في وقت سابق من هذا الشهر. وسافر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب إلى باريس لإجراء محادثات أمس الأربعاء.