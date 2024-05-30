هيئة ادارة السير: بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - بدء إستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏(OMT-WHISH MONEY-CASH PLUS-BOB FINANCE) وذلك إعتباراً من تاريخ اليوم الخميس 2024/05/30.

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