أعلنت بلدية صيدا، أن "فرق طوارىء في البلدية باشرت بأعمال التنظيف والصيانة والتأهيل في وسطيات ساحة الشهداء بالتعاون مع جمعية أعمالنا، وذلك استكمالا لإعادة تأهيل الوسطيات في المدينة". كما باشرت جمعية "المقاصد" الخيرية الإسلامية أعمال التأهيل والصيانة والتنظيف لوسطيتي دوار الحريري (مكسر العبد) وساحة النجمة. وستواكب البلدية أسبوعيا أعمال إعادة التأهيل والصيانة لتشمل كافة الوسطيات في المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صيدا أعلنت بدء إعادة تأهيل وتنظيف وصيانة الوسطيات في ساحتي الشهداء والنجمة ودوار الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.