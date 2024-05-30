ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية، من رئيس الصومال، الدكتور حسن شيخ محمود، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمود طاهر جيلي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك