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مواطن سعودي يختفي في التجمع الخامس بمصر والرياض تبحث عنه

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد انتشار خبر اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان بن غازي شطا  في منطقة التجمع الخامس في مصر، أصدرت السفارة في مصر، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه بالإشارة حول اختفاء شاب سعودي في العاصمة المصرية القاهرة منذ نحو شهر، السلطات المعنية شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وأضافت السفارة في بيانا لها على منصة "إكس"، أن كاميرات المراقبة تمكنت من تسجيل لحظة خروج المواطن، من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه، وجاري البحث المكثف ولا تزال التحقيقات جارية من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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