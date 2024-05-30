عاجل.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها ورفح خارج نطاق الخدمة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، انسحبت بالكامل من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، كما أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بأن خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح انقطعت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر عليها.

البيان العربي الصيني حول العدوان الإسرائيلي

وفي وقت سابق، ندد البيان العربي الصيني بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للمجاعة، مشيرا إلى أن الحصار القاتل الذي يتعرض له الفلسطينيون يقطع جميع أسباب الحياة بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في بكين، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأدان البيان استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين، مطالبا بتنفيذ شامل وفعال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.

كما طالب البيان ببذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت، كما دعا إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وقصف خيام النازحين، وإغلاق المعابر ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وتسببت الحرب في قطاع غزة في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إضافة إلى إصابة نحو 82 ألفا آخرين.