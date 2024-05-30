منظمات أممية تحذر من فقدان جيل كامل من أطفال السودان بسبب سوء التغذية

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، اليوم الخميس، من أن السودان يواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي «الآن» لحماية الأطفال من مخاطر سوء التغذية.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، نقل البيان عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، قولها إنه من دون الوصول الفوري والتقديم الآمن للمساعدات الإنسانية في السودان، قد تصبح الأزمة «أكبر حالة طوارئ للجوع في العالم».

وأضافت ماكين: «حياة الملايين معرَّضة للخطر، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن، وإلا فسنخاطر بخَسارة جيل كامل من الأطفال».

وأشار البيان الثلاثي إلى أن حياة أطفال السودان معرَّضة للخطر في ظل تدهور الوضع الغذائي بالبلاد، مؤكداً الحاجة المُلحّة لاتخاذ إجراءات لحماية جيل بأكمله من سوء التغذية والمرض والموت.

وقالت المنظمات الثلاث، في البيان المشترك، إن سوء التغذية بين الأطفال في السودان وصل إلى مستويات الطوارئ، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة بسوء التغذية الحاد في وسط دارفور وصلت إلى 15.6 في المائة بين الأطفال دون سن الخامسة.

تهديد للحياة

وأضاف البيان: «يشكل سوء التغذية الحاد تهديداً للحياة، حيث إن الأطفال الذين يعانون سوء التغذية أكثر عرضة للوفاة، بما يصل إلى 11 مرة، مقارنة بنظرائهم الذين يتمتعون بتغذية جيدة».

وذكر البيان المشترك أن عدداً لا حصر له من النساء والأطفال في السودان لا يستطيعون الحصول على الغذاء الأساسي، لافتاً إلى أن الوضع «تدهور، خلال الأشهر الأخيرة، ولا توجد أي علامة على انحسار هذا التدهور مع استمرار الصراع وتعذر الحصول على المساعدات الإنسانية».

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»: «يعاني الأطفال في السودان أعمال عنف مروِّعة ونزوحاً وصدمات، وهم الآن يواجهون مجاعة محتملة».

وأضافت: «عندما يعاني الأطفال أشكالاً خطيرة من سوء التغذية، فإن ذلك يضرُّ نموهم البدني والمعرفي ويمكن أن يخلف أضراراً مدى الحياة».

وتابعت: «على أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل؛ حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى».