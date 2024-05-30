الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي بباريس في يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يستقبل نظيره الأمريكي جو بايدن في باريس الشهر المقبل، فيما يسعى القائدان إلى تعزيز التعاون بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى فرنسا في الثامن من يونيو، في أول زيارة دولة يقوم بها للبلاد، والتي تعد ردا على زيارة ماكرون للولايات المتحدة في 2022، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وسيناقش الرئيسان الحاجة إلى توفير دعم مستمر وثابت لأوكرانيا، والتشديد على التنسيق الوثيق بشأن هذه الأزمة الدولية، في إطار الإعداد لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في باري بإيطاليا الشهر المقبل، وقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن في تموز/ يوليو.

وسوف يشارك بايدن قبل زيارة الدولة لفرنسا، في مراسم إحياء الذكرى الـ 80 لمعركة نورماندي التي أدت إلى تحرير فرنسا وأوروبا في الحرب العالمية الثانية.

وتأتي قمة ماكرون-بايدن في وقت تتنامي فيه مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن ما قد يحدث حال تراجعت الولايات المتحدة عن دعمها لأوكرانيا، وكيفية توفير احتياجات كييف المالية والعسكرية.