ألمانيا تعلن إلغاء رسوم الغاز الذي يمر عبر أراضيها إلى الدول المجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها إلغاء رسوم تخزين الغاز المثيرة للجدل في نقاط التبادل الحدودية مع الدول المجاورة في أوروبا.

وخلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، صرح سفين جيجولد، وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، في بروكسل اليوم الخميس، أن حكومة بلاده اتفقت على ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض تكاليف نقل الغاز عبر ألمانيا بشكل كبير، وأيضا دعم الجهود المشتركة لتمكين الدول المجاورة من الاستقلال عن الغاز الروسي.

ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف العبء عن المستهلكين الألمان.

وقال السياسي الذي ينتمي لحزب الخضر: "سنساهم بالتالي في تعزيز تكامل أسواق الطاقة في أوروبا"، وأردف أنه نظرًا لأن ذلك يتطلب تغييرًا قانونيًا، فإن أقرب موعد ممكن لتنفيذه هو بداية عام 2025.

يذكر أن الرسوم تم فرضها في خريف عام 2022، لتعويض شركة "ترادينج هاب يوروب" المسؤولة عن تنظيم سوق الغاز الألماني، عن التكاليف التي تكبدتها لضمان أمن إمدادات الطاقة، مثل تكاليف شراء الغاز.

ولا تُطَبَّق هذه الرسوم على الشركات والمستهلكين في ألمانيا وحسب ولكنها تُطَبَّق أيضًا على المستوردين في الدول المجاورة الذين يحصلون على الغاز عبر خطوط الأنابيب الألمانية.

وتم مؤخرا تمديد تحصيل الرسوم حتى أبريل 2027. ومن المقرر أن ترتفع اعتبارًا من يوليو من 86 ,1 يورو في الوقت الحالي إلى 50 ,1 يورو لكل ميجاواط/ ساعة.

ونفى جيجولد أن تكون هناك نية لدى بلاده الإطلاق لتعطيل تكامل الأسواق في أوروبا أو حتى التشويش على الاستقلال عن روسيا (في مجال الطاقة) من خلال الرسوم "بل في الواقع كان العكس تمامًا، من خلال هذه الرسوم، تم تمويل ملء خزانات الغاز التي ساعدتنا في الحفاظ على السوق في أوروبا أكثر استقلالية وأكثر استقرارا".