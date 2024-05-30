القسام تعلن استهداف الاحتلال في رفح وبيت لاهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت كتائب القسام إنها استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة خلف تل زعرب في مدينة رفح جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

وأضافت القسام أن عناصرها فجروا عبوة بمجموعة جنود كانوا يعتلون دبابة في بيت لاهيا وأوقعوهم بين قتيل وجريح.