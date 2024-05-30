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القسام تعلن استهداف الاحتلال في رفح وبيت لاهيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت كتائب القسام إنها استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة خلف تل زعرب في مدينة رفح جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

وأضافت القسام أن عناصرها فجروا عبوة بمجموعة جنود كانوا يعتلون دبابة في بيت لاهيا وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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