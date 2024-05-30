78 صورة لأوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة - أسماء ودرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالب وطالبة حضر منهم 185545 طالب وطالبة ونجح 157336.

وينشر الخليج 365 78 صورة لأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والتي جاءت كالتالي:

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