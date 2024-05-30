قتلوا زميلهم في الحجز.. السجن المؤبد لـ 3 متهمين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل زميلهم طعنًا بمختلف أنحاء الجسم داخل حجز قسم شرطة المنتزه أول بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع وقائع القضية رقم 31315 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد تعدي متهمين على زميلهم داخل الحجز.

كشفت التحقيقات أنه أثناء تواجد المتهمين كل من "أ.س.م" و"م.أ.م" و" م.ص.ح" والمجني عليه "م.ن.ع" داخل غرفة الحجز بديوان قسم المنتزه أول نشب خلاف بين المتهم الثاني والمجني عليه تطور إلى مشاجرة.

ووفقًا لأوراق القضية، تجددت المشاجرة في اليوم التالي تعدى خلالها المتهم الأول بمعاونة الثاني والثالث بالضرب على المجني عليه مستخدمًا سلاح أبيض في متفرق أنحاء الجسم محدثين إصابته التي أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.