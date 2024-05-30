ظهور أخير ومرض نفسي.. الداخلية تعلق على اختفاء شاب سعودي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد مرور شهر على الواقعة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا تعليقًا على اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة بالقاهرة.

المركز الإعلامي للوزارة قال في بيانه -مساء الخميس- إن محامي السفارة حرر محضرًا بمعاناة هتان بن غازي شطا من مرض نفسي وتركه شقة مستأجرة كان يقيم فيها بالقاهرة الجديدة.

قوة أمنية انتقلت إلى محل سكنه بأحد المجمعات السكنية، وتبين بالفحص وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه.

بدورها، قالت السفارة السعودية بالقاهرة إن كاميرات المراقبة سجلت لحظة خروج "شطا" من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه مشيدة بتحرك الأجهزة الأمنية المصرية.