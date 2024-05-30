حقيبة فارهة و15 مكالمة.. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لهوية سفاح التجمع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "الخليج 365"، اليوم الخميس، على تفاصيل كيفية وصول الأجهزة الأمنية لهوية "كريم.م" المُلقب بـ سفاح التجمع وكذلك لحظة القبض عليه لاتهامه في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد بإنهاء حياة 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

وكشف مصدر مطلع أنه أثناء مرور مواطن على أحد جانبي محور 30 يونيو جنوب بورسعيد عثر على حقيبة سفر كبيرة فارهة وبفتحها عثر على جثة سيدة، فأبلغ الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة فتاة في العشرينات من عمرها وبفحصها وجد كيس بلاستيك على وجهها الغارق في كمية كبيرة من الحيوانات المنوية.

وأضاف:"ظنت الأجهزة الأمنية في بادئ الأمر أنها تعرضت للاغتصاب من أكثر من شخص نظرا لتواجد كمية كبيرة من الحيوانات المنوية على وجهها وجسدها، وبفحص بصمة أصبعها تعرفوا على هويتها وأنها متزوجة، وبالبحث من خلال الاسم توصلوا إلى رقم هاتفها المحمول، ووصلوا إلى رقم زوجها وبالاتصال به أخطرهم أنها أخبرته منذ يومين أنها متوجهة لحضور حفل زفاف أحد أقاربها في المنصورة، كما تبين لهم أنها متوفية قبل 25 ساعة من وقت العثور على جثمانها".

وأكد على أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى رقم هاتف محمول اتصل بها أكثر من 15 مرة، فتوصلوا أنه لشخص يدعى "كريم" ويقيم في التجمع الخامس وعندما ذهبوا إليه ارتبك خلال حديثه لكنهم عثروا على رقم المجني عليها في سجل الأرقام الواردة والصادرة على هاتفه المحمول، واعترف بالواقعة.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول.

وأكدت النيابة العامة أنه جارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى بخلاف الثلاث وقائع التي أُعلن عنهم، وكُلفت جهات البحث بالتحري عن ذلك.

ومن المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة عرضه على قاضي التجديد في يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يومًا.

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