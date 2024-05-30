ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى 491% خلال أول 3 أشهر من 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها حققت نمواً في صافي أرباح المجموعة بنسبة 491% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،

ووفق بيان من المجموعة مرسل للبورصة المصرية يوم الخميس، فإن صافي أرباح المجموعة سجلت نحو 4.14 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

ووفق البيان، فإن إيرادات المجموعة حققت نمو في أول 3 أشهر من 2024 بنسبة 53%، لتسجل 6.79 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البيان، أن إجمالي الأصول وفقاً لتحليل المؤشرات المركز المالي بلغ 297.5 في 31 مارس 2024 مقابل 202 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، لتبلغ قيمة الزيادة في الأصول خلال 3 أشهر الأولى من عام 2024 قيمة 95.5 مليون جنيه.

وتأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام 2007، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في العام ذاته، وهى متخصصة في مجال تطوير العقارية بجانب مشاركة الشركة في المشروعات الاستثمار السياحي.