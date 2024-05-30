ماذا عثرت الشرطة مع "إمبراطور البترول" في أطفيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الخميس، ملابسات ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمركز أطفيح.

معلومات وردت أكدتها تحريات المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح أن عنصرًا إجراميا شديد الخطورة يدعى "فريج 45 سنة" محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى يتاجر فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

باستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على (قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة ربع نقل).