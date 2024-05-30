البرلمان السلوفيني سيقر الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء المقبل

يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وايرلندا والنروج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في ليوبليانا "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".
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