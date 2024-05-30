الحلبي التقى وفداً من "الجمهورية القوية" وبحثوا أضرار الوجود السوري غير الشرعي في لبنان

بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، مع وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، في مختلف الأضرار التي تنجم عن كل وجود سوري غير شرعي في لبنان، كما مسألة تقديم الخدمات التربويّة لأفراد موجودين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانيّة، وما تتضمنه من مخالفات للقوانين المرعيّة الإجراء.

وشرح الوفد للحلبي خطة العمل التي يقوم بتطبيقها نواب "الجمهوريّة القويّة" في مناطقهم بالتعاون مع البلديات لناحية ضبط الوجود السوري غير الشرعي عبر تطبيق تعاميم وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، وطالبه بالحذو حذوه لناحية إصدار تعاميم للمدارس تفرض عليها تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء وعدم تسجيل طلاب للسنة الدراسية القادمة وجودهم ليس شرعياً على الأراضي اللبنانيّة .

وقدم الوفد مذكرة خطية بهذا الخصوص للحلبي.