السفير الفرنسي زار باسيل وبحث معه في اجواء زيارة لودريان والملف الرئاسي

زار السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو دارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فور عودته من ايطاليا وعقد معه لقاء مطولاً، في حضور النائبة ندى البستاني ومسؤولي العلاقات الدبلوماسية في "التيار" طارق صادق وبشير حداد. ووضع ماغرو النائب باسيل في أجواء الزيارة الأخيرة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان، كما تطرق إلى الملف الرئاسي وسبل تنشيطه من أجل التوصل لانتخاب رئيس.

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