بحث عضوي لجنة الحريات و الامن المجتمعي يعقوب مطر وعامر مطر النقيب، خلال زيارتهم لمدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بو عبود سبل التعاون حيث تقرر عقد ندوة مشتركة خلال شهر حزيران بعنوان "تعريف حقوق الانسان في لبنان - حقوق و واجبات"، ذلك لتعزيز مفاهيم الوعي المجتمعي في لبنان بدءاً من الفرد وصولاً إلى كل المجتمع.
ورفع مطر تقريره لرئيس اللجنة وشكر بو عبود على "حفاوة الاستقبال و على كافة التسهيلات لإنجاح الندوة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة استقبل وفداً من لجنة الحريات والأمن المجتمعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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