زار وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، المكتب السياسي لحركة أمل حيث كان باستقبالهم رئيس المكتب جميل حايك بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل. وعرض المجتمعون، لآخر التطورات "في فلسطين ومسار الوضعين العسكري والسياسي كذلك الانجازات التي حققتها المقاومة في الميدان لاسيما تضحيات أهالي غزة والضفة الغربية". كما نقل الوفد تحيات الحركة وقيادتها لبري مستذكرين ما قاله عن معركة طوفان الأقصى بأن "ما يحدث في غزة هذه الأيام سيغير صورة المنطقة ويعيد رسم مستقبلها من جديد".

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "حماس" زار المكتب السياسي لـ"حركة أمل": ما يحدث في غزة هذه الأيام سيغير صورة المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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