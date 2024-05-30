مولوي بحث مع شقير والأشقر في قطاع الفنادق وحسوم البلديات وقوننة ال RBNB والتقى شهيب والسفير البريطاني

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، يرافقه نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر .

واوضح شقير بانه "زرنا مع مجموعة من أصحاب الفنادق ومديريها وزير الداخلية لتهنئته على الخطة الأمنية التي أعطت نتيجتها الإيجابية في بيروت، متمنين الاستمرار فيها". أضاف: "نحن كتجمع كلنا لبيروت وكرئيس للهيئات الاقتصادية نقف بجانب معاليه، بحيث لمسنا تراجعا كبيرا في الدراجات والأعمال الجنائية التي كانت ترتكب مما أوجد طمأنينة لدى المواطنين". وتابع: "أثرنا مع معاليه نقطة ثانية تتعلق بموضوع قطاع الفنادق، الذي يعاني نتيجة حرب غزة، وطلبنا منه مسألتين أن تكون هناك حسوم من البلديات ٥٠% لتستمر الفنادق وقوننة مسألة Rbnb لتكون المنافسة شرعية وقانونية، فوعدنا معاليه، وشكرنا له تجاوبه".

والتقى مولوي السفير البريطاني هاميش كاول، وتم البحث في العلاقات بين البلدين.

واستقبل مولوي النائب أكرم شهيب، وبحث معه في شؤون تهم منطقة الجبل.

كما استقبل مفتي حاصبيا ومرجعيون حسن الدلي، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة حاصبيا ومرجعيون.

واستقبل أيضا النائب السابق فارس سعيد، وبحث معه في الأوضاع العامة.

ثم التقى رئيس بلدية جدرا المونسيور جوزف القزي. بعده، رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، وبحث معهما في شؤون بلدياتهما.