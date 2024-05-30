دبور التقي القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة: نؤكد وحدة الموقف الفلسطيني في تعزيز الامن والاستقرار

التقى سفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور وامين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة "التحرير" الفلسطينية فتحي ابو العردات وفداً من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة

وبحث المجتمعون، الاوضاع في مخيم عين الحلوة، مؤكدين على "وحدة الموقف الفلسطيني في تعزيز الامن والاستقرار في المخيم والجوار ورفض ومواجهة أي مشاريع واجندات تستهدف امن مخيماتنا وتجمعاتنا".

وأعربوا عن إدانتهم "لحرب الابادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا الفلسطيني"، موجهين تحية اجلال الى "الشهداء الابطال والاسرى البواسل والدعاء الى الله بالشفاء العاجل للجرحى".