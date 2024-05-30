شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قيم النواب": زيارة الرئيس السيسي للصين تحمل رسائل هامة.. وانطلاقة لشراكات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، ولقائه الرئيس الصيني، شي جين بينج، مشددًا على أن هذه الزيارة تحمل أبعادًا ورسائل كبيرة، وأهمية بالغة من حيث الوقت والمضمون والنتائج المتوقعة، في ظل العلاقات الوطيدة والتاريخية بين القاهرة وبكين، كما يمكن اعتبارها انطلاقة لشراكات جديدة بين البلدين.

وقال وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من أحداث كبيرة ومتصاعدة ألقت بظلالها على الأمن القومي للعالم، مشيرًا إلى أن الصين تدرك أهمية القاهرة كونها الباب الكبير نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة العربية والأفريقية.

وأشاد بإعلان الرئيسين "عبد الفتاح السيسي" و"شي جين بينج" عن تدشين "عام الشراكة المصرية-الصينية" والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل دائمًا هموم القضية الفلسطينية، ويضعها على قائمة ملفاته خلال جولاته الخارجية، حيث دعا كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، مطالبًا المجتمع الدولى بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطـيـنـيـيـن من أراضيهم.