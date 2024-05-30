الاستخبارات السويدية: إيران تستخدم عصابات في السويد لاستهداف إسرائيل ودول أخرى

أعلنت وكالة الاستخبارات السويدية ان إيران تقوم بتجنيد أفراد في عصابات إجرامية سويدية، بعضهم أطفال، لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل ودول أخرى وجماعات في السويد، تعتبرها طهران تهديدا.

وذكر جهاز الاستخبارات "سابو" في بيان، "تلاحظ شرطة الأمن السويدية أن النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أو جماعات أو أشخاص آخرين في السويد يعتبرهم تهديدا". وأشار بشكل خاص إلى "مصالح وأهداف وعمليات إسرائيلية ويهودية في السويد".

وأضاف "استخدمت إيران في السابق العنف في دول أخرى في أوروبا سعيا لإسكات الأصوات المنتقدة وما تعتقد أنها تهديدات ضد نظامها".

واوضح رئيس قسم مكافحة التجسس في سابو دانيال ستيلينغ في مؤتمر صحافي، إن "تقييمنا يشير إلى أن هذا صراع إقليمي انتشر عالميا ويشمل الآن السويد أيضا كساحة لهذا الصراع". وأضاف "من الممكن استخدام صغار السن، حتى الأطفال، لتنفيذ أنشطة إيرانية تهدد الأمن في السويد".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من الإبلاغ عن إطلاق نار ليلاً أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم وبعد ثلاثة أشهر من عثور الشرطة على قنبلة يدوية غير منفجرة في حرم مجمع السفارة.