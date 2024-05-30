البرلمان السلوفيني يحدد موعداً للتصويت على الاعتراف بدولة فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - يصوت البرلمان السلوفيني، الثلاثاء المقبل، على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وإيرلندا والنرويج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.

وأوضحت زوبانكيتش، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".

كانت الحكومة أحالت المرسوم، في وقت سابق، ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض انهاؤها بحلول منتصف يونيو المقبل.

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع ب51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب "إنها رسالة سلام. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل (وفق مبدأ) الدولتين يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

في الوقت نفسه، رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة السلوفينية "ليوبليانا".

ويؤيد نحو ستين في المئة من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة عشرين في المئة، بحسب استطلاع اجري في أبريل وشمل عينة من 600 شخص ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".

واعترفت إسبانيا وإيرلندا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النروج، الثلاثاء الماضي، رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، بحسب الدول الثلاث.