موجة شديدة الحرارة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف التفاصيل والأماكن المعرضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واشار البيان إلى نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة وأفاد البيان بحدوث اضطراب بحركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 40:30 كم|س وارتفاع الأمواج 1.5 :2.5 متر.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الجمعة على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة.

- السواحل الشمالية 35 درجة.

- جنوب سيناء 37 درجة.

- شمال الصعيد 36 درجة.

- جنوب الصعيد 41 درجة.

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