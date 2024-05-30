سقوط مستريح الأخشاب في قبضة الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، متهمًا بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الأخشاب. تم التحفظ على المتهم، وبدأت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود بلاغ من أحمد. ع (48 عامًا) فني تمريض، وثلاثة أشخاص آخرين، بتضررهم من السيد. ع (41 عامًا) حاصل على دبلوم تجارة. قام المتهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 750 ألف جنيه بزعم استثمارها في تجارة الأخشاب مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 10% من قيمة رأس المال. إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.