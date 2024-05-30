وزير التعليم: عقوبة سوء السلوك داخل لجان الثانوية العامة الحرمان من الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عقوبة سوء السلوك داخل لجان الثانوية العامة 2024 الحرمان من الامتحان.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على قناة "أون"، أن هناك حيل كثيرة يستخدمها الطلاب الدخول بالموبايل برغم التفتيش بالعصا الإلكترونية، لافتا إلى أنه من المقرر المرور والتفتيش داخل اللجان أثناء عقد الامتحانات.

وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الشهادة الثانوية العامة الحضور إلى لجان الامتحانات الساعة ٨:٣٠ صباحا.