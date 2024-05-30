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رسميًا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، اليوم الخميس الموافق 2024/5/30، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب تعليم القاهرة الدور الأول.

وأضافت المديرية، أنه تم اعتماد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%، ونتيجة امتحانات الإعدادية بنسبة نجاح 62.3 %.

وأشارت إلى أن هناك 470 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، لافتا إلى أن إدارة القاهرة الجديدة حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35% ، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29 %، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.23٪.

وأضافت أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

يذكر أن آلاف طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة والجيزة يترقبون إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، بعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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