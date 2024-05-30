خبير: التعاون العربى الصينى يحتذى به فى بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام

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القاهرة - سامية سيد - ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصينى العربى، اليوم الخميس، بحضور الرئيس الصينى وعدد من القادة العرب والتى أكدت حرص الدولة المصرية الدائم على بحث تطورات الأوضاع فى قطاع غزة فى كافة المحافل الدولية والتأكيد على أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمى والدولى المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية والالتزام الجاد والفورى بحل الدولتين، وحق الفلسطينيين المشروع فى دولتهم المستقلة وهو ما يؤكد التزام مصر الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى وتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التعاون العربى الصينى يمثل نموذجا يحتذى به فى بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لافتا إلى أن مصر والدول العربية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الصين فى إطار التعاون المثمر والبناء، بما يخدم مصالح الشعوب فى المنطقة من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير التعاون الاقتصادى والتنموى بما يخدم مصالح الدول العربية والصين ويسهم فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أهمية التعاون المشترك مع الصين فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة وضرورة تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول العربية والصين، مشيرًا إلى أن الإمكانات الكبيرة التى يمكن أن تحققها هذه الشراكات هى مجالات التنمية المستدامة والطاقة والبنية التحتية، معربا عن تقديره للدعم الصينى المستمر للقضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن كلمة الرئيس السيسى أيضا حملت رسائل قوية وواضحة فيما يتعلق بالأمن المائى من خلال وضع قضية الأمن المائى العربى على رأس أولويات التعاون المستقبلى فى إطار "المنتدى العربى -الصيني" مشيرا إلى التحديات الكبيرة التى تواجهها المنطقة فى هذا المجال، تتطلب تعزيز التعاون لوضع حلول مستدامة لمشاكل المياه، بما يضمن تحقيق الأمن المائى لكافة الدول العربية.