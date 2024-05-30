أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح.
ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن المصدر ذاته، تأكيده تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر رفيع المستوى ينفي للقاهرة الاخبارية وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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