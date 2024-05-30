عبدالله: لوضع ضوابط وعوائق في ملف تملّك الاجانب فالاشكال الاساسي هو الحفاظ على هوية البلد

اشار النائب بلال عبدالله الى ان تأمين استقرار عقاري مهمة وطنية وأزمة متفجرة آن الاوان أن نبتّ بها بمجرد أن يُنتخب رئيس للجمهورية، ولفت الى انه يبدو أن لا قرار سياسيا بمسح الاراضي اللبنانية.

وذكر عبدالله في حديث تلفزيوني، باننا "نتحدث عن شبكة مصالح مرتبطة، لذلك أقول إن مقاربة هذا الملف يجب أن تكون وطنية من خلال قانون يعتمد على معايير علمية، لانها لا تقتصر على الطوائف ولكن على عدم الترسيم العقاري الكامل في لبنان".

ودعا لوضع ضوابط وعوائق في ملف تملّك الاجانب فالاشكال الاساسي هو الحفاظ على هوية البلد، وتبديد الهواجس لدى بعض اللبنانيين من خلال القانون.

واوضح رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط سيباشر في مبادرة تواصل مع كل الكتل النيابية للحديث بالعمق بملف واحد، وهو كيفية الحفاظ على البلد في هذه اللحظة ومحاولة لايجاد مساحة مشتركة.