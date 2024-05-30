أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "اهالي راشيا الفخار في قضاء حاصبيا ناشدوا دائرة مياه لبنان الجنوبي والمعنيين معالجة المياه وحل موضوع الانقطاع الدائم للمياه في البلدة منذ اكثر من شهر عن الاهالي الحامدين في بلدتهم ومنازلهم وهم يتعرضون للقصف والاعتداء اليومي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": أهالي راشيا الفخار ناشدوا دائرة مياه لبنان الجنوبي لمعالجة مشكلة الانقطاع الدائم للمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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