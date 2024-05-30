شكا سكان بيروت من تكاثر البعوض والبرغش، في الشوارع والأحياء وداخل المنازل والمكاتب، وتعرضهم للدغات سامة تؤدي إلى احمرار شديد وتورم في الجلد.
وناشد الأهالي، في بيان، "بلدية بيروت التحرك السريع والبدء بحملة رش الشوارع بالمبيدات المناسبة للتخلص من هذا التكاثر الذي يؤدي إلى انتشار الأوبئة".
كانت هذه تفاصيل خبر سكان بيروت ناشدوا المعنيين للتحرك سريعاً وحل مشكلة تكاثر البرغش والبعوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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