الدويهي: 3900 كم من مساحة لبنان هي اراض غير ممسوحة والتعدي فيها بنسبة 80 بالمئة

اشار رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي الى ان 3900 كم من مساحة لبنان هي اراض غير ممسوحة والتعدي فيها بنسبة 80 بالمئة.

ولفت الدويهي في حديث تلفزيوني، الى اننا سجّلنا 5800 تعدي في 9 أشهر في البقاع والجنوب على أملاك الدولة، وليس هناك فعالية للدولة للتدخل ونواجه اليوم نوعا من التراكمات على مر السنين.