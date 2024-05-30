شمعون: حان الوقت لنفكر بأن يعيش كل شخص في لبنان على ثقافته وطريقة حياته

رأى النائب كميل شمعون، أننا "اذا اردنا الهيمنة على بعضنا لن نصل الى اي مكان، وحان الوقت ان نفكر بان يعيش كل شخص في لبنان على ثقافته وطريقة حياته"، لافتاً الى أننا "نحن كشعب لبناني نشبه بعض ولكن مع فروقات".

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