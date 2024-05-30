سفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفلا للسفير أسامة نقلي بمناسبة انتهاء فترة عمله

ياسر رشاد - القاهرة - أقام نائب السفير الوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس وأصحاب السعادة الملاحق ورؤساء المكاتب والأقسام بحضور منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية، حفلاً للسفير أسامة بن أحمد نقلي، وذلك بعد انتهاء فترة عمله بالسفارة لمدة ست سنوات، حيث تم تبادل الهدايا التذكارية.

وفي ختام الحفل عبّر السفير عن بالغ شكره ووافر تقديره لكافة الزملاء في سفارة المملكة على جهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطنين بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

متمنياً لكافة الزملاء دوام التوفيق والسداد في مواصلة أداء واجباتهم في خدمة الوطن والمواطنين، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر في خدمة المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

سفارة المملكة بالقاهرة تقيم حفلا للسفير أسامة نقلي بمناسبة انتهاء فترة عمله

سفارة المملكة بالقاهرة تقيم حفلا للسفير أسامة نقلي بمناسبة انتهاء فترة عمله