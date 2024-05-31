الإليزيه: روسيا غير مدعوة الى احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي في 6 حزيران

أعلن قصر الإليزيه، أنه "لم توجّه دعوة إلى روسيا لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي في السادس من حزيران، بسبب حربها العدوانيّة على أوكرانيا".
وأوضح القصر، أنه "لن يكون ثمة وفد روسي. وستتمّ الإشادة بهذه المساهمة الحاسمة من خلال لفتات مختلفة، ولا سيّما في المقابر التي دفن فيها الجنود الروس في فرنسا، وذلك في إطار برنامج الاحتفال في 6 حزيران".
لكنّ اللجنة المنظمة للاحتفالات أشارت إلى أنّ روسيا ستُدعى بمستوى آخَر، وذلك باسم مساهمة الاتّحاد السوفياتي على الجبهة الشرقيّة في الانتصار على ألمانيا النازيّة.
وخلال زيارته ألمانيا في بداية الأسبوع، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر الاحتفالات بذكرى إنزال النورماندي.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد دُعي إلى احتفالات الذكرى الستّين في حزيران 2004 إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، ثمّ إلى احتفالات الذكرى السبعين عام 2014 على الرغم من ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.
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